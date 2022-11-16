На Тентюковской в Сыктывкаре нашли больше 100 самозахватов

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

На улице Тентюковской в Сыктывкаре зафиксировали более 100 случаев самозахвата земли. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2024 году улицу Тентюковскую планируют отремонтировать дорогу, обустроить тротуары и сделать освещение и водоотводные канавы. Однако для их проектирования и строительства нужно освободить от самозахвата землю вдоль улицы. В администрации подчеркнули, что необходимо удостовериться, что строения, ограждение и иное имущество расположены в границах участка.

Самозахваты выявляют в ходе рейдов. Сотрудники администрации зафиксировали более 100 таких случаев. Рейды проводятся и на других улицах Сыктывкара.

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