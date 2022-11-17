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НовостиОбщество17 ноября 2022 5:15

В Сыктывкаре спасатели помогли застрявшему на козырьке домашнему коту

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Отряд «Спас-Коми» госкомитета по ЧС помог выручить домашнего кота, который застрял на козырьке дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, животное забралось на козырек дома и несколько дней пыталось вернуться к своей хозяйке. Женщина в итоге позвонила спасателям и попросила о помощи.

В результате хвостатого сняли с козырька и передали в руки хозяйке, животное не пострадало.

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