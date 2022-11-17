Сыктывкарские студенты третий месяц страдают от клопов

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Студентов Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа из общежития на Октябрьском проспекте кусают клопы. Об этом сообщили их родителей.

Такая проблема возникла еще в сентябре. Родители опасаются, что насекомые могут перебраться и на тех, кто не живет в общежитии. Один такой случай уже был. Студенты обращались к руководителю группы и даже в Минобрнауки Коми. Обращение направили в ссуз на рассмотрение.

Студентов переселяли в другие комнаты, но и там были клопы. При этом никакой обработки в общежитии не проводили. Поэтому клопы ползают по стенам и личным вещам. За ночь студенты могут получить по шесть укусов, передает БНК. Официальных комментариев по поводу этой ситуации на данный момент нет.

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