В Сыктывкаре эвакуировали школы 3, 11 и 12

Фото предоставлено КП-Коми.

В образовательные учреждения на электронную почту пришли письма с сообщением о минировании, объясняет МВД по Коми.

Три школы - 3, 11 и 12 - получили письма на электронную почту с сообщением о заложенных взрывных устройствах.

Сейчас всех учеников распустили по домам. Вторую смену отменили вовсе, сообщают родители учащихся. В МВД по Коми «Комсомолке» рассказали, что на места выехали сотрудники полиции. В данный момент идёт проверка школ.

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