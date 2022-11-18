Пытаясь защитить свои накопления, сыктывкарка отдала мошенникам 1,3 млн рублей

Фото: архив КП.

Сыктывкарка стала жертвой телефонных аферистов. Женщина 1955 года рождения отдала все свои деньги, накопленные годами, злоумышленникам, прикинувшимися банкирами. Сумма ущерба шокирует. 1 миллион 300 тысяч рублей! Подробности сообщает МВД по Коми.

Сыктывкарке позвонил некто, представившийся сотрудником банка. Мужчина сообщил, что якобы кто-то оформил на ее имя кредит. Женщина засомневалась и запросила подтверждение. Злоумышленник предоставил документ на официальном бланке банка, где черным по белому были указаны ФИО потерпевшей.

Сыктывкарку не смутило, что этот договор ей прислали в соцсетях, не смутило, что ее не пригласили в офис банка, чтобы разобраться с проблемой, а просто дали реквизиты «безопасного счета», куда предстояло перевести свои накопления. Женщина, желая спасти свои кровные, перечислила все свои сбережения, имеющиеся на карте, на указанные ей счета.

– Позже жительница Сыктывкара обратилась за консультацией в финансовую организацию и узнала, что никаких кредитов на нее никто не оформлял, – говорится в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

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