В пяти муниципалитетах Коми построят мусоросортировочные комплексы

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К 2030 году в пяти муниципалитетах Коми планируют построить мусоросортировочные комплексы. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Правительство Коми и Российский экологический оператор подписали план мероприятий по реализации инвестпроектов по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на 2022-2024 годы. В Сыктывкаре и Ухте собираются создать перспективные объекты обработки и утилизации отходов. Кроме того, в Коми планируют построить новые полигоны ТКО.

До 2030 года при действующих полигонах собираются построить мусоросортировочные комплексы в Инте, Печоре, Усинске, Вуктыле и Удорском районе.

Для развития системы раздельного накопления отходов каждый год выделяют 4,7 миллиона рублей. Эти деньги тратят на покупку контейнеров и обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО. На сегодняшний день закуплено 1342 контейнера и 31 урна, обустроено 427 площадок для раздельного накопления мусора на территории 14 муниципалитетов.

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