«Не спасли»: близкие жителя Коми рассказали о его жуткой гибели

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Жители Печоры скорбят по ушедшему из жизни Михаилу Левых. Близкие мужчины рассказали, что 19 числа стало ровно 40 дней, как их родной человек погиб. Его семья и друзья попросили всех, кто знал Михаила, его помянуть.

– Мишутки больше нет с нами. Ты ушел так рано, тебе бы жить ещё да жить. Ты знай, что я тебя любила, скорблю и не забуду никогда, – пишет его бывшая жена.

Она рассказала, что Михаил умер после продолжительной болезни. У мужчин была операция по удалению поджелудочной кисты, после которой начались последствия. В его семье рассказали, что он был добрым и светлым человеком.

– Светлая память тебе, Мишенька. Прости, что не спасли, – комментируют его близкие.

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