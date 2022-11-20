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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 7:05

Жителя Коми осудят за истязание 12-летней падчерицы

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В отношении ранее судимого 32-летнего жителя Сыктывдинского района возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетней 12-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленной информации, фигурант уголовного дела систематически избивал свою жертву, пока она не рассказала об этом сотрудникам по делам несовершеннолетних. После этого органы опеки направили материалы в следственные органы.

В настоящий момент избирается мера пресечения. Следователи намерены установить все обстоятельства и причины ЧП.

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