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НовостиОбщество20 ноября 2022 15:00

Жителей Коми в ближайшие три дня будут беспокоить сильные магнитные бури

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Эксперты Гисметео опубликовали прогноз по магнитным бурям на ближайшие три дня. По предоставленной информации, в регионе 20, 21 и 22 ноября будет повышенная магнитная активность, которая негативно скажется на здоровье.

Так, сегодня, 20 ноября, в 21:00 буря достигнет пятибалльного значения и продержится в таком состоянии до 6:00 21 ноября. В течение понедельника она постепенно утихнет до 3 баллов. 22 ноября будут еще наблюдаться небольшие колебания.

Во время магнитных бурь может быть ослабленное состояние, головные боли и понижение работоспособности и концентрации.

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