Мобилизованный из Коми случайно получил в Белгороде посылку от мамы

Фото: Бел.ру

В Белгородской области мобилизованный из Коми получил случайным образом посылку от своей мамы, которая в качестве волонтера отправляет гуманитарный груз для бойцов из республики.

Мама военнослужащего присылает волонтерам из Шебекино вместе с другими добровольцами раз в две недели гуманитарную помощь. Каждая коробка, как правило, подписывается кем она собрана и из какого города.

Некоторое время назад к волонтерам из Шебекино обратился солдат, попросил теплые вещи, когда к нему попала коробка, он обнаружил, что она была собрана его мамой, передает «Бел.ру».

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