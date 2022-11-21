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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:15

Усинск сменит городской статус на муниципальный

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Депутаты горсовета Усинска 18 ноября приняли решение внеочередном заседании сменить административный статус с городского округа на муниципальный. Решение было принято единогласно.

Решение принято в связи с изменениями в федеральном законе, согласно которым Усинск не соответствует критериями городского округа. В этом случае плотность населения должна более пять раз превышать общероссийскую, тогда как в Усинске она составляет 1,4 человека на квадратный километр.

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