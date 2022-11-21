В Коми прогнозируется увеличение средней продолжительности жизни до 70 лет

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Средняя продолжительность жизни к концу 2022 года в Коми достигнет почти 70 лет. Такие данные озвучены в утвержденном прогнозе социально-экономического развития республики до 2030 года.

Предполагается, что к концу текущего года продолжительность жизни достигнет 69,8 лет. Данные цифры, считают власти, будут достигнуты за счет снижения детской смертности, а также смертности среди трудоспособного населения. Именно последние категория граждан оказывают наибольшее влияние на величину показателя.

Добавим, что в 2019 году средняя продолжительность жизни в Коми составляла 71,3 года. В 2020-м из-за пандемии она уменьшилась до 70,3 лет, в 2021-м из-за высокой смертности от коронавируса снизилась до 68,3 лет.

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