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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:19

В Сыктывкаре чиновников заставили дать жилье 14-летнему ребенку

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Эжвинском районе Сыктывкара прокуратура в судебном порядке добилась включения 14-летнего ребенка, оставшегося без попечения родителей, в список на получение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, ребенок с рождения живет в Сыктывкаре. При этом жилья у него нет. Мальчик зарегистрирован в помещении, принадлежащем его матери, ограниченной в родительских правах.

Администрация Сыктывкара отказалась включать мальчика в список людей, который должны получить жилье по договору соцнайма. Власти аргументировали это тем, что имеется закрепленное жилое помещения. На каждого зарегистрированного приходится по 10,95 квадратных метров общей площади. Это больше учетной нормы.

При этом чиновники не учли, что возможность проживания ребенка в жилом помещении, собственником которого он не является, правового значения не имеет. Прокуратура обратилась в суд. В итоге ребенка включили в список на получение жилья.

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