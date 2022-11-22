Вечеринка в одной из квартир Коми закончилась кровавой баней

Фото: архив "КП"

В Усинске дружеская посиделка закончилась трагедией. В одной из городских квартир 36-летний мужчина устроил кровавую баню, в которой погиб 29-летний усинец, а еще один человек получил тяжелое ранение.

Как сообщает СУ СК России по Коми, все случилось в сентябре этого года. Компания устроила застолье, но в какой-то момент веселье быстро переросло в бойню.

- 15 сентября текущего года в квартире дома по улице Парковой г.Усинска компания ранее судимых лиц распивала спиртные напитки. В какой-то момент на почве возникшего конфликта из-за личных неприязненных отношений 36-летний обвиняемый несколько раз ударил 29-летнего потерпевшего ножом в спину и живот, а также причинил ножевое ранение 35-летнему мужчине, - рассказали подробности трагедии в СК.

Известно, что все трое фигурантов были ранее судимы. В ходе расследования же обвиняемый признал вину.

- Следственным отделом по Усинску СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ). Следователем собрана доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в ведомстве.

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