В Коми 7-летнего мальчика насмерть придавило сухим деревом

Фото: архив "КП"

В Емве трагически оборвалась жизнь 7-летнего мальчика. Ребенок погиб в 2014 году во время майских праздников: на него упало сухое дерево, когда он катался на велосипеде на Первомайской улице.

Мальчик был экстренно госпитализирован в больницу, где врачи боролись за его жизнь, однако травмы были очень тяжелыми и медикам не удалось спасти юного пациента.

За смерть своего внука бабушка запросила четыре миллиона рублей за моральный вред. По ее словам, мальчик часто гостил у нее и был к ней сильно привязан. Однако администрация города требовала снизить запрашиваемую сумму в восемь раз, а прокурор дал заключение по делу, согласно которому исковое заявление подлежит частичному удовлетворению на сумму в 1,5 миллиона рублей.

В итоге, суд, изучив материалы дела, согласился с заключением прокурора. Истцу присудили 1,5 миллиона рублей, сообщает БНК со ссылкой на пресс-службу суда.

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