Во время СВО погиб Илья Антоновский из Сыктывкара

Фото: пресс-служба главы Коми
Стало известно о гибели еще одного уроженца Коми во время спецоперации на Украине. О смерти земляка Ильи Антоновского сообщил глава республики Владимир Уйба.
Известно, что сыктывкарец служил по контракту и был наводчиком танка.
Руководитель региона принес искренние соболезнования семье военнослужащего и выразил слова поддержки.
– Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ильи Максимовича. Вечная память защитнику Отечества, – написал в своем телеграмм-канале Владимир Уйба.
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