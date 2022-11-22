Во время СВО погиб Илья Антоновский из Сыктывкара

Фото: пресс-служба главы Коми

Стало известно о гибели еще одного уроженца Коми во время спецоперации на Украине. О смерти земляка Ильи Антоновского сообщил глава республики Владимир Уйба.

Известно, что сыктывкарец служил по контракту и был наводчиком танка.

Руководитель региона принес искренние соболезнования семье военнослужащего и выразил слова поддержки.

– Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ильи Максимовича. Вечная память защитнику Отечества, – написал в своем телеграмм-канале Владимир Уйба.

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