В Сыктывкаре общежитие педколледжа намерены избавить от клопов до 3 декабря

Фото: архив "КП"

Стало известно, когда общежитие гуманитарно-педагогического колледжа им. И. А. Куратова в Сыктывкаре, в котором были найдены клопы, возобновит свою работу. Как сообщила директор образовательного учреждения Елена Выборных, санобработка продлится 10 дней — с 22 ноября по 3 декабря. После этого студентам разрешат вернуться в комнаты.

— Информируем вас, что с 22 ноября 2022 года по 3 декабря 2022 год (в период санобработки общежития по адресу Октябрьский проспект, 41) студенты, проживающие в общежитии и выехавшие домой, переводятся на дистанционное обучение. Столовая в общежитии колледжа по адресу Октябрьский проспект, 41 будет работать в обычном режиме без изменений. С 5 декабря 2022 года будет возобновлена очная форма обучения для студентов, проживающих в общежитии, — говорится в сообщении директора.

Напомним, на укусы клопов пожаловались студенты колледжа на прошлой неделе. Они разместили фото с пораженными участками кожи в социальных сетях. Руководство учреждения проблему признала и отправила иногородних студентов на дистанционное обучение на период дезинфекции помещений.

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