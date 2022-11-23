Из-за высокой заболеваемости ОРВИ детский сад в Коми закрыли на карантин

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В Коми продолжают фиксировать тысячи новых случаев заболевания ОРВИ. Только за последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 8 616 человек, почти пять тысяч из них - дети, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что 57,8% из всех пациентов - это инфицированные до 14 лет.

По данным надзорного органа, из-за высокой заболеваемости ОРВИ карантин был введен в семи районах республики: в одном детском саду работа была прекращена полностью и частично в в 14 группах 11 дошкольных учреждений и в двух классах двух средних школ.

- По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в материале от больных определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы), - говорится в сообщении ведомства.

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