Выпавший из окна многоэтажки 10-летний мальчик из Сыктывкара находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: архив "КП"

Стало известно состояние 10-летнего мальчика, который выпал из окна 13-этажки в ЖК «Ласточкино гнездо» в Сыктывкаре. Как сообщили в региональном Минздраве корреспонденту «КП-Коми», ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас за его жизнь борются врачи РДКБ. Медики не дают никаких прогноз на данный час.

Напомним, школьник упал на козырек магазина с 30-метровой высоты сегодня, 22 ноября. До приезда медиков ребенка сняли с крыши инспекторы ГИБДД и передали его спасателям.

Добавим, что в следственном комитете начата проверка по факту произошедшего.

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