Более 250 тысяч жителей Коми вакцинировались от гриппа

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В Коми более 250 тысяч человек привились от гриппа. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Как рассказали в ведомстве, планируется кампанией по вакцинации планируется охватить не менее 60% населения республики. Для этого министерство организовывает выезд медицинских бригад прямо на предприятия.

— Активно прививаются сотрудники детских садов, школ, лечебных учреждений и всех крупных предприятий. Для вакцинации жителей сельской местности работают выездные врачебные бригады с применением мобильных комплексов. В мобильных пунктах от гриппа прививают вакциной «Совигрипп». Защиту от тяжелого течения гриппа и его последствий уже получили порядка 70 процентов детей, — уточнили в Минздраве.

Как отметила специалист-гериатр Наталья Дубова, иммунопрофилактика вирусных инфекций особенно важна не только для детей, но и для граждан пожилого и старческого возраста.

— Темпы профилактических мероприятий, направленных на защиту от серьёзных осложнений гриппа и коронавирусной инфекции, мы не снижаем. Своевременно сделанная прививка предохраняет от серьезных осложнений и позволяет сформировать коллективный иммунитет, — рассказал и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

Напомним, что во всех поликлиниках республики действуют прививочные кабинеты, так что обезопасить себя и пройти вакцинацию могут все желающие. Для этого необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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