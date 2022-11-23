В Коми бизнесмен незаконно вырубил леса на 1,5 миллиона рублей

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Сысольском районе 30-летнего местного жителя подозревают в незаконной рубке леса на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина – индивидуальный предпринимателем. За небольшую плату он получил доверенность от местного жителя, который имел право на заготовку древесины. Злоумышленник оформил документы и нанял рабочих. Они вырубили 129 сосен и 50 елей. Сумма ущерба составила около 1,1 миллиона рублей.

По аналогичной схеме житель Коми заготовил еще 46 сосен и 48 елей. Для этого фигурант воспользовался правом другого жителя района. На этот раз сумма ущерба превысила 446 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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