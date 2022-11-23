«Заминировавший» военную часть житель Сыктывкара получил судимость

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В Сыктывкаре местного жителя признали виновным заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на территории воинской части. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Инцидент произошел в июне. Ночью пьяный сыктывкарец позвонил в экстренную службу. Мужчина заявил, что расположенная в Сыктывкаре воинская часть заминирована. На место прибыли полицейские. Никаких взрывных устройств и на объекте не нашли. Сыктывкарца приговорили к 10 месяцам ограничения свободы.

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