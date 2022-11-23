Глава Коми попал под обстрел HIMARS в зоне СВО

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Глава Коми Владимир Уйба попал под обстрел американского системы залпового огня HIMARS. По словам руководителя региона, в его колонну в ДНР пытались попасть шесть раз.

— В зоне СВО идут активные бои. Пока мы перемещались, по нам ударили шесть раз. Шесть раз, — повторил Уйба.

Глава Коми был в составе группы, которая везла обмундирование для бойцов. Владимир Уйба считает, что они были «нарядной» целью.

— Все, что за Кременной в ДНР, там идет активная фаза боевых действий, — заключил руководитель Коми.

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