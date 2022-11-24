Глава Коми рассказал, когда будут отпуска для мобилизованных

Фото: архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, когда мобилизованным ждать отпусков. По его словам, ему все чаще поступают подобные вопросы от бойцов и их близких.

— Сейчас идут активные бои, в которых участвуют наши ребята. Часто спрашивают: «Когда будут отпуска?», «Когда закончится мобилизация?». Я и ребятам давал ответ на эти вопросы и вам скажу: когда будет победа.

Уйба подчеркнул, что сейчас все силы властей направлены на победу и обеспечение поддержки военнослужащим.

— Другого ответа вам никто не даст, — заключил глава.

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