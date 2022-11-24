В Коми бывшие полицейские спасли потерявшихся в лесу людей

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Бывшие сотрудники полиции Сосногорска и Ухты спасли потерявшихся в лесу людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию поступило сообщение о том, что в лесу недалеко от поселка Вис Сосногорского района пропали двое мужчин. На место отправились спасатели и местные жители. Найти мужчин не удалось. Какое-то время они выходили на связь, но не могли объяснить, где именно находятся. Выяснилось, что мужчины приехали в лес на снегоходе и на какое-то время отошли от техники порыбачить, а обратного пути не нашли.

О случившемся узнал пенсионер МВД Игорь Шляпугин. Он позвонил своему другу Роману Шипилову, с которым они ранее вместе служили в полиции. Бывшие правоохранители отправились в лес на снегоходе с прицепом.

После долгих поисков пенсионеры МВД увидели следы и блеклый свет фонарика между деревьев. Подъехав поближе, бывшие полиуцейские заметили двух потерявшихся людей. Оказалось, что у мужчин разрядились телефоны и пауэрбанк сели. Рыбакам приходилось топить снег в кружке, чтобы попить воды. Их напоили горячим чаем и отвезли домой.

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