Из-за сильного гололеда в Коми объявлено штормовое предупреждение

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В Коми объявлено штормовое предупреждение. В некоторых районах республики ожидается сильный гололед, сообщает МЧС по Коми со ссылкой на региональных синоптиков.

В ведомстве подчеркнули, что особенно тяжелая погодная обстановка складывается в Усть-Цилемском районе и Усинске.

С 23 ноября по республике отмечается гололёдно-изморозевое отложение, местами сильное (сложное отложение, изморозь). Сильное - в Усть-Цилемском районе до 43 мм, в Усинском районе до 60 мм. На остальной территории интенсивность отложения составляет 10-20 мм. Ожидается, что гололёдно-изморозевое отложение, местами сильное (в Усть-Цилемском и Усинском районах) сохранится до 27 ноября, - говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные явления также ожидаются в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Удорском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Ижемском районах, а также в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Вуктыле, Печоре, Инте, Воркуте.

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