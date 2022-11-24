В Сыктывкаре вырастут тарифы на поездки в Яндекс.Такси

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Яндекс повышает тарифы на поездки в такси. К такому соглашению пришли компания и сыктывкарский таксопарк. Отмечается, что рост цен будет плавным, а увеличение тарифов позволит поднять качество услуги.

Согласно сообщению пресс-службы, поездка на «Экономе» будет стоить на пять рублей дороже.

— Корректировка тарифов будет плавной — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился. Если раньше базовая стоимость поездки в Сыктывкаре длиной 6 км и 13 минут могла стоить 132 ₽ в «Экономе», то теперь такая поездка будет стоить 137 ₽. Кроме того, корректировка тарифов позволит привлечь в систему больше водителей, и как следствие — повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже, — следует из сообщения пресс-службы.

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