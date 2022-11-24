Жители поселка в Коми пять месяцев оставались без медицинской помощи

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Главврача Усть-Цилемской районной больницы обязали взять на работу в фельдшерско-акушерский пункт медработника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ведомство обратились жители поселка Харъяга. Они рассказали, что пять месяцев в ФАПе не было медработника. Поэтому медицинская помощь жителям оказывалась с существенными перерывами или не оказывалась вовсе. Прокуратура провела проверку, и эта информация подтвердилась. Главврачу ЦРБ внесли представление. В ноябре в ФАПе начал работать заведующий.

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