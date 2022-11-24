Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 13:49

Жители поселка в Коми пять месяцев оставались без медицинской помощи

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Главврача Усть-Цилемской районной больницы обязали взять на работу в фельдшерско-акушерский пункт медработника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ведомство обратились жители поселка Харъяга. Они рассказали, что пять месяцев в ФАПе не было медработника. Поэтому медицинская помощь жителям оказывалась с существенными перерывами или не оказывалась вовсе. Прокуратура провела проверку, и эта информация подтвердилась. Главврачу ЦРБ внесли представление. В ноябре в ФАПе начал работать заведующий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Четыре новых ФАПа в Коми обошлись региональному бюджету в 50 млн рублей (подробности)