В Коми начались поиски пропавшего Александра Лоншакова

Фото: Лиза Алерт Коми

В Воркуте начались поиски пропавшего 62-летнего Александра Лоншакова, сообщили в пресс-службе отряда волонтеров «Лиза Алерт». По предоставленным данным, мужчина вышел из дома в поселке Северный 20 ноября и исчез.

Приметы: рост – 165 см, плотное телосложение, темные волосы.

Был одет: предположительно, черная или оранжевая куртка, темные штаны, черные туфли.

Если вы что-то знаете о месторасположении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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