В Коми в 2023 году выделят более 1 млрд рублей на борьбу с онкологией

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В Коми выделят в 2023 году 1,1 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Игорь Дягилев на заседании Госсовета.

На эти средства планируется обновить оснащение Коми республиканского онкологического диспансера, а также Центров амбулаторной онкологической помощи. На эти цели власти готовы потратить почти 80 млн рублей.

- Сегодня Минздрав поставил задачу лекарственного обеспечения пациентов онкологического профиля. Уже собираются списки, ответственные будут пофамильно знать каждого пациента. Федеральный центр обязал регионы запастись лекарствами на 4 месяца, - передает слова министра издание «Комиинформ».

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