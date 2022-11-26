В двух районах Коми ожидается падение частей ракеты

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Два района Коми — Усть-Цилемский и Ижемский — временно станут опасными из-за возможного падения частей ракеты «Союз-2». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

По данным ведомства, с космодрома «Плесецк» 1 декабря запустят ракету-носитель. Ее обломки могут упасть в шести пограничных кварталах щельяюрского участкового лесничества (35, 70, 88, 120, 470, 560). Местных жителей просят быть осторожными и воздержаться от посещения данных мест.

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