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НовостиОбщество26 ноября 2022 12:19

Один рабочий день мобилизованных из Коми засчитывается за два

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Один рабочий день мобилизованных будет засчитываться за два. Об этом сообщил федеральный Минтруд. В ведомстве уточнили, что данная система подсчета будет положительно влиять на будущую пенсию военнослужащих.

— В ходе обсуждений мы пришли к пониманию, что была необходимость дополнительных социальных гарантий для мобилизованных граждан с точки зрения трудового стажа. На сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два. Это позволяет им формировать больший трудовой стаж, что соответствующим образом скажется на их пенсионном обеспечении на перспективу, — цитирует министра ТАСС.

Антон Котяков напомнил, что в соответствии с поправками в Трудовой кодекс, за мобилизованным гражданином сохраняется рабочее место.

— При этом были предусмотрены дополнительные социальные гарантии для второго родителя в семье в случае, если один родитель мобилизован, то второй имеет преимущественное право сохранить свое рабочее место на перспективу, — добавил он.

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