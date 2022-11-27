Жителей Коми попросили высказать мнение об изменениях в законе о тишине

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В Коми проводится опрос среди местных жителей относительно предполагаемых изменений в закон, который должен обеспечивать тишину и покой на территории региона. По предоставленным Службой строительного, жилищного и технического надзоры данным, опрос будет проводиться до 15 декабря 2022 года.

В новой редакции закона предлагается полностью запретить или ограничить шумные строительные работы по воскресеньям. В службе надзора предлагают пройти опрос на сайте и выбрать свой вариант. Результаты опроса планируют учесть при дальнейшем рассмотрении закона. Новые ограничения будут действовать с 1 февраля 2023 года.

В настоящий момент запрещено проводить строительные работы в будние дни с 22:00 до 7:00, в период с 13:00 до 15:00. В выходные – с 22:00 до 9:00, а также с 13:00 до 15:00.

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