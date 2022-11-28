Врачи из Коми отправятся к мобилизованным

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Глава Коми Владимир Уйба сообщил об отправке группы врачей к мобилизованным. По его словам, бойцов осмотрят терапевты и хирург. Решение принято в ответ на многочисленные обращения отправленных в рамках частичной мобилизации на ОРВИ и ОРЗ.

Уйба отметил, что обращения поступили, в том числе, и от тех, кто находятся в Луге. Медики с собой возьмут также и востребованные медикаменты, добавил он.

Глава также заключил, что отправленные врачи не смогут давать никаких заключений, а будут просто передавать информацию военным докторам.

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