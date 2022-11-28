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НовостиОбщество28 ноября 2022 5:45

В Коми более 40 тысяч должников могут остаться без электричества

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Массовые отключение света у должников запланированы в Коми с 1 декабря. По предоставленным данным, всего без электричества рискуют остаться более 40 тысяч человек.

В энергосбытовой региональной компании порекомендовали не игнорировать предупреждение об отключении и погасить задолженность. Также в предприятии напомнили, что возобновить подачу ресурса можно либо после погашения долга, либо после заключения соглашения на реструктуризацию и внесения суммы не менее трех тысяч рублей.

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