В Коми более 40 тысяч должников могут остаться без электричества

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Массовые отключение света у должников запланированы в Коми с 1 декабря. По предоставленным данным, всего без электричества рискуют остаться более 40 тысяч человек.

В энергосбытовой региональной компании порекомендовали не игнорировать предупреждение об отключении и погасить задолженность. Также в предприятии напомнили, что возобновить подачу ресурса можно либо после погашения долга, либо после заключения соглашения на реструктуризацию и внесения суммы не менее трех тысяч рублей.

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