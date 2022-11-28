В Коми 47-летний пьяный водитель Hyundai лоб в лоб врезался в Subaru

Фото: архив КП.

В Корткеросском районе Коми произошло лобовое столкновение. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, ДТП было зафиксировано на 41 км дороги Сыктывкар — Троицк-Печорск.

В ведомстве рассказали, что 47-летний водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в Subaru Outback. Прибывшие на место аварии инспекторы обнаружили, что виновник аварии был в нетрезвом состоянии.

— В результате происшествия 34-летняя пассажирка Subaru получила ушибы грудной клетки и правого плеча. Не госпитализирована. От более тяжких травм пострадавшую спасли пристегнутые ремни безопасности.

Автомобиль Hyundai Solaris помещен на спецстоянку, добавили в ГИБДД.

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