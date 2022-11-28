В Коми по ошибке снесли дом

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В селе Айкино по ошибке снесли многоквартирный дом, в котором у местного жителя было жилое помещение. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, часть проживавших в доме должна была быть расселена лишь в конце 2022 года, однако дом снесли уже летом этого года. Жилец, не долго думая, обратился в суд.

— В ходе проверки, проведенной прокуратурой Усть-Вымского района, установлено, что причиной сноса дома послужила ошибка, допущенная в муниципальной и региональной программе переселения граждан из аварийного жилья: согласно этим программам часть жителей переселена до конца 2021 года, а часть жителей подлежала переселению до конца 2022 года. Сроки сноса дома устанавливались дважды – в 2022 г. и 2023 г. соответственно. Районная администрация не учла данное обстоятельство, поэтому дом был снесен летом 2022 года, — рассказали в ведомстве.

С целью восстановления жилищных прав гражданина прокуратурой района главе муниципального района «Усть-Вымский» – руководителю администрации внесено представление, в рамках которого дважды проводились аукционы на покупку заявителю жилья, которые оказались безрезультатны. После этого прокуратура района обратилась в суд в защиту интересов данного гражданина; на сегодняшний день исковое заявление находится на рассмотрении, добавили в прокуратуре.

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