На ремонт и модернизацию 27 школ в Коми выделят 1,44 млрд рублей

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Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в период с 2022 по 2025 годы из федерального бюджета выделят 1,44 млрд рублей на ремонт и модернизацию 27 школ. Средства также предусмотрены в региональном бюджете.

Руководитель региона уточнил, что первыми участниками проекта стали семь школ. Сейчас ремонт завершается в трех школах Ижемского района, а также в селе Нившера. В 2023 начнутся работы еще в трех общеобразовательных заведениях.

Также в 2023 году планируют за счет дополнительных средств отремонтировать ещё шесть школ сверх лимита – в Ухте, Усть-Цилеме, Воркуте, Троицко-Печорском районе и Корткерсском.

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