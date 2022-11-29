В Усинске введен режим повышенной готовности из-за разрушающегося моста

Из-за разрушения на мосту в Усинске введен режим повышенной готовности

В Усинске с 28 ноября введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в городской мэрии.

В администрации пояснили, что причиной введения ограничительных мер стало состояние моста через реку Колва. На оперативном совещании стало известно, что есть угроза разрушения конструкции.

— Решение принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с разрушением железобетонной плиты пролётного строения и мостового полотна в зоне деформационных швов на мосту через реку Колва км 7+003 автомобильной дороги «Подъезд к Усинску» от автомобильной дороги «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар», — сообщают власти.

В целях выполнения дополнительных мероприятий по защите населения и обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке продолжают действовать ограничения движения общей массы транспортного средства 12 тонн и ограничение скорости до 20 км.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, организующим транспортные перевозки, необходимо планировать движение по данному участку дороги с учётом введенных ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за роста заболеваний ОРЗ и ОРВИ в Коми власти усилят противоэпидемические меры (подробности)