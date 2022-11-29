В Сыктывкаре поселились три оленя из Заполярья

Предполагают, что оленям дадут имена на коми языке

В республиканском центре экологического образования столицы поселились три северных оленя. До переезда в столицу Коми они жили в оленьем стаде в Заполярье.

Две девочки и один мальчик пока разместились в небольшом загоне в Сыктывкаре для прохождения карантина. Пока ещё они немного дичатся, не доверяют людям, но работники Центра уверенны, что животные быстро адаптируются, ведь их угощают их любимыми лакомствами – мхом, сеном и вениками.

Предполагают, что оленям дадут имена на коми языке. Возможно, к выбору имени Центр подключит пользователей соцсети.

Андрей Безносиков, директор центра экологического образования, сообщил, что ветслужбы будут наблюдать за новенькими в течение 30 дней, в случае хорошей адаптации и отсутствия проблем, оленей выпустят примерно 20 декабря. Работники будут учитывать готовность животных выйти в люди.

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