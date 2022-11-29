В Коми бизнесмен заказал убийство конкурента

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В Койгородском районе 27-летнего жителя обвиняют в организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми

В прошлом году бизнесмен решил устранить конкурента в сфере лесозаготовки. Таким образом злоумышленник решил обеспечить себе выигрыш в аукционах на куплю-продажу лесных насаждений для вырубки. Ранее он попытался уговорить руководителя компании-конкурента добровольно не участвовать в торгах. Однако тот отказался. Тогда злоумышленник решил организовать убийство.

Коммерсант нашел двух исполнителей. 13 декабря 2021 года в Койгородке они застрелили главу компании, а потом скрылись. Бизнесмена заключили под стражу. Уголовное дело направят в Верховный суд Коми. Фигурант вину не признал. Уголовное дело в отношении неустановленных исполнителей расследуют отдельно.

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