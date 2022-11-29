Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 ноября 2022 10:57

Сыктывкарец хулиганил, а потом оскорбил полицейских

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Эжвинском районе Сыктывкара 30-летнего местного жителя признали виновным в публичном оскорблении полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 20 апреля на улице Весенней. Мужчина занимался мелким хулиганством, и полицейские потребовали прекратить противоправные действия. Однако злоумышленник ответил правоохранителям оскорблениями.

Суд приговорил сыктывкарца к шести месяцам исправительных работ. 10% из его зарплаты будут удерживать в доход государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Душивший свою жену удлинителем житель Коми оскорбил судебного пристава (подробности)