Сыктывкарец хулиганил, а потом оскорбил полицейских

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В Эжвинском районе Сыктывкара 30-летнего местного жителя признали виновным в публичном оскорблении полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 20 апреля на улице Весенней. Мужчина занимался мелким хулиганством, и полицейские потребовали прекратить противоправные действия. Однако злоумышленник ответил правоохранителям оскорблениями.

Суд приговорил сыктывкарца к шести месяцам исправительных работ. 10% из его зарплаты будут удерживать в доход государства.

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