Опасный вид гриппа начал циркулировать Коми

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В Коми появился грипп. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Согласно данным ведомства, в анализах пациентов, обратившихся за медицинской помощью, обнаружили следы свиного гриппа, а также респираторные вирусы не гриппозной этиологии. К ним относятся вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, уточняют специалисты.

По словам медиков, данный вид гриппа очень опасен и может вызывать тяжёлые последствия.

— По данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми, в материалах от больных определяются: вирус гриппа A(H1N1)pdm09 и респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы). Такой тип гриппа крайне опасен своими осложнениями, такими как пневмония, бронхит, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На 28 ноября прививки от гриппа в республике сделали 315 630 человек, в том числе детей – 83 397, что составляет 39,3% от численности населения региона.

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