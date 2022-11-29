В Коми 49-летний мужчина организовал незаконный клуб в игру покер в химчистке

Фото: архив "КП"

В Коми 49-летний житель Усинска предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным следствия, усинец в здании, где располагается химчистка, организовал клуб для любителей играть в покер. На своем нелегальном бизнесе мужчина заработал большие, но незаконные деньги.

— 49-летний фигурант организовал вне игровой зоны и проводил азартные игры в здании на проспекте Геологоразведчиков города Усинска, оборудовав помещение для проведения азартных игр в карточную игру «Покер», извлекая тем самым от данной незаконной деятельности доход в крупном размере, — прокомментировали произошедшее в СУ СК России по Коми.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, добавили в ведомстве.

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