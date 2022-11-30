«Она ждет тебя»: близкие пропавшего 20-летнего парня из Коми предположили страшное

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Близкие пропавшего Дмитрия Шкотова рассказали новые детали об его исчезновении. В социальных сетях его родные начали предполагать все более загадочные версии, отмечая, что молодой человек будто все запланировал заранее.

– Он накануне всего этого, может дня за четыре, попросил у деда кнопочный телефон и симки взял в своей комнате, – рассказала член его семьи.

По ее словам, его нынешний телефон находится в полиции. В то же время звонок проходит на старую армейскую сим-карту. Дмитрий вернулся некоторое время назад из армии, и родные отметили, что возможно дело в девушке, которая также переживает из-за пропажи.

– Братик, вернись домой, тебя твои родные и близкие ждут. Вернись, все будет хорошо, она ждёт тебя, – обратились к нему родственники.

Двитрий Шкотов, напомним, пропал четыре дня назад на автомобиле Chevrolet Niva серебристого цвета. Об его местонахождении ничего не известно с 25 ноября.

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