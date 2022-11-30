В Сыктывкаре переходивший дорогу на красный свет мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу 56-летнего местного жителя. Мужчина попал под колеса авто.

Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, авария произошла накануне, 29 ноября, на Урожайной улице. На пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, наехала «Нива» под управлением 62-летнего водителя. Столкновение было такой силы, что пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу.

— В результате ДТП у 56-летнего нарушителя правил дорожного движения диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, а также перелом 2-12 ребер справа, пневмоторакс и закрытый перелом костей правого предплечья. Пострадавший госпитализирован, — рассказали в ведомстве.

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