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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:39

Бюджетникам Коми в 2023 году проиндексируют зарплаты

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В России 2023 году проиндексируют зарплаты бюджетников. Такое поручение правительству страны дал глава государства Владимир Путин.

По его словам, лишь 10 российских регионов выполняют целевые показатели по зарплате в бюджетной сфере, однако Путин подчеркнул, что «и то не на сто процентов».

— В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников. Нуждающимся в помощи регионам необходимо предоставить финансы, — передает его слова РИА Новости.

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