Бюджетникам Коми в 2023 году проиндексируют зарплаты

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В России 2023 году проиндексируют зарплаты бюджетников. Такое поручение правительству страны дал глава государства Владимир Путин.

По его словам, лишь 10 российских регионов выполняют целевые показатели по зарплате в бюджетной сфере, однако Путин подчеркнул, что «и то не на сто процентов».

— В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников. Нуждающимся в помощи регионам необходимо предоставить финансы, — передает его слова РИА Новости.

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