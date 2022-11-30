В Коми трехлетний ребенок проглотил таблетку хлора

Фото: архив "КП"

В Корткеросе трехлетний ребенок оказался в больнице из-за проглоченной таблетки хлора. По словам родителей, он нашел вещество и съел его. Обеспокоенная семья ребенка сразу же обратилась к врачам.

Медики, осмотрев малыша, пришли к выводу, что его жизни ничего не угрожает.

Также, по сообщению издания «Комиинформ», 8 ноября мальчик 2008 года рождения отправился с отцом на рыбалку в Сыктывкаре и обжегся горячей водой. Ребенок получил термический ожог I cтепени, оказалось повреждено 2% тела.

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