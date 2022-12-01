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НовостиОбщество1 декабря 2022 5:15

В Коми пьяный мужчина устроил дебош в детском саду

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Ухтинский суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, который пришел в детский сад за своим ребенком в состоянии алкогольного опьянения.

В суде установили, что инцидент произошел 28 ноября. Сотрудники детского сада отказались выдать ребенка пьяному мужчине. В ответ на это он начал нецензурно выражаться.

В результате работники дошкольного учреждения вызвали полицию, однако нарушитель не реагировал на предупреждение правоохранителей и оказывал им неповиновение. В результате фигуранта административного дела в суде признали виновным и назначили ему арест.

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