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НовостиОбщество2 декабря 2022 11:52

Заместитель прокурора Коми Дмитрий Терентьев ушел в отставку

Источник:kp.ru
Фото прокуратуры Коми

Фото прокуратуры Коми

Дмитрий Терентьев покинул должность заместителя прокурора Коми. Об этом сообщает БНК.

По данным издания, отставка связана с выходом на пенсию. В правоохранительных органах Терентьев с более 22 лет.

Справка

Окончил юридический факультет Сыктывкарского государственного университета. Назначался на должности следователя Усть-Вымской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ, следователя прокуратуры Сыктывдинского района, старшего следователя, следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Коми, прокурора Вуктыла, заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

С июня 2012 года занимал должность старшего помощника прокурора Республики Коми по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. В конце 2017-го он был назначен заместителем прокурора республики.

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